Полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на станции «Проспект Славы»

В Петербурге полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на стену вестибюля станции «Проспект Славы».
Инцидент произошел в субботу, 16 января. Стражи порядка установили личность нарушителя. На следующий день был задержан 16-летний ученик одной из школ города.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что место в петербургском метро, где вандалы нарисовали свастику, не попало в радиус камер видеонаблюдения, что затруднило поиск злоумышленников.