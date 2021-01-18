Полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на станции «Проспект Славы»

В последнее время в Петербурге участились случаи вандализма в метро. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В последнее время в Петербурге участились случаи вандализма в метро. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на стену вестибюля станции «Проспект Славы».

Инцидент произошел в субботу, 16 января. Стражи порядка установили личность нарушителя. На следующий день был задержан 16-летний ученик одной из школ города.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что место в петербургском метро, где вандалы нарисовали свастику, не попало в радиус камер видеонаблюдения, что затруднило поиск злоумышленников.