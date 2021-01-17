В вестибюле станции метро «Проспект Славы» неизвестные нарисовали свастику

В последнее время в Петербурге участились случаи вандализма в метро. Фото: Gazeta.SPb

В последнее время в Петербурге участились случаи вандализма в метро. Фото: Gazeta.SPb

В субботу, 16 января, неизвестные хулиганы нарисовали маркером нацистский символ, — свастику, — в вестибюле станции метро «Проспект Славы».

Нарушение заметил инспектор отдела технической безопасности метрополитена. Он сразу же подошел к дежурившим неподалеку полицейским и рассказал о случившемся. Место, где вандалы нарисовали свастику, к сожалению, не попадет в радиус камер видеонаблюдения, что затрудняет поиск злоумышленников, однако личности хулиганов все равно стараются установить.

Как сообщили в правоохранительных органах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что это не первый случай подобного вандализма за последнее время. К примеру недавно аналогичная ситуация произошла на станции «Нарвская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверых подростков, разрисовавших вагон и вестибюль «Нарвской» нацистскими символами, задержали.