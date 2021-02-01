Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован

Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
Камеры запечатлели избиение девушки перед смертью, а соседи слышали из квартиры крики. Фото: скриншот Instagram @chiipsii

В ночь на 25 января под окнами дома на шоссе в Лаврики в городе Мурино обнаружили тело 22-летней девушки.

Молодой человек погибшей утверждал, что она выпала в результате несчастного случая, однако её родные и близкие забили тревогу, подозревая парня в убийстве. Было возбуждено уголовное дело, и в понедельник, 1 февраля, как уведомляет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, подозреваемый заключен под стражу по ходатайству следствия.

Обвинения возможному убийце еще не предъявляли, разбирательство продолжается. Напомним, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как незадолго до трагического инцидента пара заходила в подъезд, и на кадрах записи видно, что молодой человек сильно толкнул спутницу и несколько раз ударил, в том числе по лицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в подробностях о том, как происшествию придали огласку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест ленобласть мурино новости СПб убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские туристы смогут полететь в Египет из регионов
Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и ...
Суд Петербурга запретил доступ к популярным сайтам с аниме
Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»
Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека
Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян