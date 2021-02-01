Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован

В ночь на 25 января под окнами дома на шоссе в Лаврики в городе Мурино обнаружили тело 22-летней девушки.

Молодой человек погибшей утверждал, что она выпала в результате несчастного случая, однако её родные и близкие забили тревогу, подозревая парня в убийстве. Было возбуждено уголовное дело, и в понедельник, 1 февраля, как уведомляет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, подозреваемый заключен под стражу по ходатайству следствия.

Обвинения возможному убийце еще не предъявляли, разбирательство продолжается. Напомним, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как незадолго до трагического инцидента пара заходила в подъезд, и на кадрах записи видно, что молодой человек сильно толкнул спутницу и несколько раз ударил, в том числе по лицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в подробностях о том, как происшествию придали огласку.