Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

Месси трижды нарушил условия контракта с &#171;Барселоной&#187;
Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi/.

Футболист, видимо, не очень хорошо ознакомился с документом.

Аргентинского нападающего Леонеля Мессии подловили на нарушениях условия контракта с «Барселоной». По предварительным данным, он нарушил правила трижды. Об этом пишет газета Mundo.

Футболистам испанского клуба запрещается критиковать в социальных сетях сотрудников и руководство футбольного клуба. Месси в тем временем высказывался о бывшем спортивном директоре Эрике Абидале. Также игроку было запрещено использовать соцсети в то время, когда он должен быть полностью погружен в тренировки или матчи.

Также футболистам «Барселоны» нельзя распространять какую-либо информацию, способную навредить имиджу клуба и его сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси скоро объявит об уходе из «Барселоны». Это связано с тем, что в СМИ попали условия контракта футболиста с каталонским клубом.

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