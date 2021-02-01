Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

Футболист, видимо, не очень хорошо ознакомился с документом.

Аргентинского нападающего Леонеля Мессии подловили на нарушениях условия контракта с «Барселоной». По предварительным данным, он нарушил правила трижды. Об этом пишет газета Mundo.

Футболистам испанского клуба запрещается критиковать в социальных сетях сотрудников и руководство футбольного клуба. Месси в тем временем высказывался о бывшем спортивном директоре Эрике Абидале. Также игроку было запрещено использовать соцсети в то время, когда он должен быть полностью погружен в тренировки или матчи.

Также футболистам «Барселоны» нельзя распространять какую-либо информацию, способную навредить имиджу клуба и его сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси скоро объявит об уходе из «Барселоны». Это связано с тем, что в СМИ попали условия контракта футболиста с каталонским клубом.