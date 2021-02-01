Молодым семьям Петербурга предоставят бесплатную психологическую помощь

Молодым семьям помогут подготовиться к изменениям, которые их ждут после появления малыша. Фото: Pixabay

Молодым семьям помогут подготовиться к изменениям, которые их ждут после появления малыша. Фото: Pixabay

Психологи окажут молодоженам Северной столицы бесплатную помощь в подготовке к рождению ребенка. Старт цикла занятий намечен на 9 февраля.

В феврале начинается цикл бесплатных занятий с семейным психологом, который поможет молодым семьям подготовиться к появлению малыша. Об этом уведомляет пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействиями с общественными организациями Петербурга. Занятия будут проходит раз в неделю по вторникам с 18:30 до 21:00.

На встречах будут обсуждаться родительские установки, тревожность и многие другие темы, окончательный перечень которых сформируется после того, как участники озвучат свои запросы. Записаться можно по телефону 8 (812) 575-64-64 или по электронной почте radomiraspb@mail.ru. Количество мест ограничено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как справляться с зависимостью от социальных сетей.