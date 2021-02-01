На Гаванской улице незаконно сносят дореволюционные бани

Дореволюционное здание было построено по проекту техников Демьяна Фомичёва и Фёдора Павлова. Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

Дореволюционное здание было построено по проекту техников Демьяна Фомичёва и Фёдора Павлова. Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

В Василеостровском районе Петербурга, на Гаванской улице, 5, 30 января заметили рабочих и спецтехнику, которые начали разрушать здание бани 1901 года постройки.

Тревогу забили местные жители, опубликовав фотографии сноса исторического объекта в группе «Живем на Васильевском» в социальной сети «Вконтакте». Подрядчик якобы обещал провести противоаварийные работы, но в итоге дореволюционные бани просто сносят. При этом, как передает телеканал 78.ru, здание планировалось снести еще в 2013 году, на его месте должен был появиться 10-этажный многоквартирный дом. Проект даже был согласован КГИОП.

Саму постройку признали аварийной еще 8 лет назад. Участники группы «Живем на Васильевском» также добавляют, что глава муниципального округа Гавань Нелли Вавилина обратилась к губернатору и главе МВД Санкт-Петербурга с просьбой остановить работы. Аналогичные запросы направлены в Госсройнадзор, КГИОП, КГА и ГАТИ. Также жалобы поступили в прокуратуру и районную администрацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилось расследование гибели рабочего, упавшего с высоты во время разрушения СКК «Петербургский».