На Гаванской улице незаконно сносят дореволюционные бани

На Гаванской улице незаконно сносят дореволюционные бани
Дореволюционное здание было построено по проекту техников Демьяна Фомичёва и Фёдора Павлова. Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

В Василеостровском районе Петербурга, на Гаванской улице, 5, 30 января заметили рабочих и спецтехнику, которые начали разрушать здание бани 1901 года постройки.

Тревогу забили местные жители, опубликовав фотографии сноса исторического объекта в группе «Живем на Васильевском» в социальной сети «Вконтакте». Подрядчик якобы обещал провести противоаварийные работы, но в итоге дореволюционные бани просто сносят. При этом, как передает телеканал 78.ru, здание планировалось снести еще в 2013 году, на его месте должен был появиться 10-этажный многоквартирный дом. Проект даже был согласован КГИОП.

Саму постройку признали аварийной еще 8 лет назад. Участники группы «Живем на Васильевском» также добавляют, что глава муниципального округа Гавань Нелли Вавилина обратилась к губернатору и главе МВД Санкт-Петербурга с просьбой остановить работы. Аналогичные запросы направлены в Госсройнадзор, КГИОП, КГА и ГАТИ. Также жалобы поступили в прокуратуру и районную администрацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилось расследование гибели рабочего, упавшего с высоты во время разрушения СКК «Петербургский».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район гаванская улица Госстройнадзор дореволюционный дом незаконный снос новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мосгорсуд решит, заменить ли условный срок Навальному на реальный
Ученые связали темперамент мужчин с группой крови
«Спартак» хочет вернуть Промеса
Гуляли, рвались в музей, шли мимо: в Петербурге растет число арестов после ...
Евросоюз обдумывает отказ от доллара
Врач-терапевт больницы Святителя Луки рассказала о самом распространенном ...
В Петербурге задержали участника протеста, который вынудил полицейского ...
Стало известно, кто станет руководителем аппарата Общественной палаты Ленобласти