Евросоюз обдумывает отказ от доллара

В ЕС хотят усилить роль евро еще с 2018 года.

Евросоюз раздумывает об ослаблении зависимости от американской валюты. Об этом сообщает РИА Новости. В ЕС хотят усилить роль евро, номинировать в валюту больше контрактов и блокировать поглощения европейских компаний зарубежными предприятиями.

Разговоры об отказе от доллара начались еще в 2018-м году. Тогда бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что его беспокоит поведение президента США Дональда Трампа, из-за которого ЕС теряет миллиарды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что социальные пособия в России вырастут почти на 5% с 1 февраля. В частности, с понедельника увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую предоставляет ПФР. Такую выплату получают 14,7 млн жителей России с правом на федеральные льготы.