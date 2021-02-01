В Петербурге во вторник похолодает до -6 градусов

В Петербурге во вторник, 2 февраля, ожидается облачная погода. Местами выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, а днем температура воздуха окажется на уровне -2…-4 градуса.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. В течение дня атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.