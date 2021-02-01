Диетолог назвал истощение Бузовой смертельно опасным

Диетолог назвал истощение певицы и телеведущей Ольги Бузовой смертельно опасным. Накануне певица сообщила на своей странице в Instagram, что легла в больницу с истощением.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что истощение может указывать на анорексию. По его словам, психиатрическое заболевание группы расстройств пищевого поведения. Заболевание сопровождается отказом от еды или попытках вызвать у себя рвоту после приема пищи. Диетолог отметил, что дистрофия может привести и к летальному исходу.

«Если бы не было стресса, может быть, не было бы и дебюта заболевания. А дебют проявился бы сам через полгода после какого-либо другого стресса», — цитирует диетолога ФАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала расставание с блогером Давидом Манукяном на шоу «Вечерний Ургант». Она рассказала о свадьбе и последующем разводе. Однако такую новость от общественности скрыть не удалось.