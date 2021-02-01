В Ленобласти проверят дезинфекцию такси

Специалисты Комитета по транспорту Ленобласти проведут рейд по таксопаркам, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Таксистам рассказали, как проводить дезинфекцию автомобилей.

В отличие от автобусов, автомобили такси нужно дезинфицировать после каждого пассажира, пояснили в комитете. Особое внимание нужно уделять обработке всех контактных поверхностей салонов машин — ручек, дверей, сидений и терминалов оплаты.

По последним данным, в Ленинградской области зафиксировано 30 917 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 27 987 пациентов, число смертельных исходов достигло 432.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградскую область поступила половина партии вакцины от коронавируса. 9 тыс. 342 дозы предназначены для трех районов, где ситуация с больными максимально напряженная. Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщает пресс-служба администрации региона, вакцину направят во Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы.