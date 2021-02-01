Суды Петербурга арестовали более 100 участников несогласованной акции

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

Суды Петербурга арестовали 109 участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Успели рассмотреть 291 дело, осталось – 143, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. В итоге арестовали 109 человек, оштрафовали – 182.

Больше всего материалов рассмотрел Выборгский районный суд (45 дел), остаётся ещё 50. Пока вынесли 24 штрафа и 18 арестов. На рассмотрение Красногвардейского районного суда отправили 59 дел, из них рассмотрели 30.

Напомним, 31 января во многих городах России, в том числе и Петербурге прошли несогласованные акции протесты. Несанкционированные акции сопровождались столкновением с полицией и задержанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали сотни человек за выход на незаконную акцию. Граждане пытались отстоять свободу арестованного политика, который находится сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина».