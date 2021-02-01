Месси оскорбил запасного игрока «Атлетика»

Месси оскорбил запасного игрока «Атлетика»
Футболист Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси во время матча против «Атлетика» оскорбил запасного игрока клуба из Бильбао.

Между двумя игроками произошла перепалка, сообщает El Chiringuito.

В одном из эпизодов арбитр назначил штрафной после фола на Месси. У резервных игроков «Атлетика» решение рефери вызвало возмущение. Месси указал судье на поведение игроков соперника. Один из футболистов крикнул аргентинцу: «Заткни рот, глупый!»

«Придурок, что ты ел?» — сказал в ответ Месси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Лионель Месси ответил на сообщение от московского «Спартака». Представители клуба написали игроку в Instagram-аккаунте и получили однозначный ответ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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