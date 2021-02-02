В Выборге появится ветклиника со специальной лабораторией

В городе сейчас нет клиники с современным лабораторным оборудованием. Фото: Pixabay

В городе сейчас нет клиники с современным лабораторным оборудованием. Фото: Pixabay

В Выборге начали обсуждать строительство современной ветклиники с лабораторным оборудованием. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

В городе сейчас нет клиники с современным лабораторным оборудованием, которое позволило бы проводить сложные исследования. Нынешняя «ветеринарка» находится в малоприспособленном здании.

Для новой ветклиники хотят выделить участок площадью 3,5 тыс. квадратных метров на Хельсинском шоссе. Необходимые документы отправлены в комитет градостроительной политики Ленобласти.

На разработку проекта и строительство нового объекта уйдет более двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сосновом Бору открылась новая ветеринарная клиника, где можно не только вылечить животное, но также чипировать и прививать собак и кошек. Отмечается, что на достигнутом результате останавливаться не собираются – будут расширяться и строиться новые учреждения для братьев наших меньших.