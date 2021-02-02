В Минпромторге предлагают выдавать нуждающимся деньги на продукты

В Министерстве промышленности и торговли прозвучало предложении о продовольственной поддержке россиянам, которые входят в категорию наиболее нуждающихся.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ, доклад с соответствующим предложением подготовил зампред ведомства Виктор Евтухов. Документ поступил на рассмотрение в кабмин в декабре.
Разработанные меры подразумевают введение ежемесячных выплат, которые будут перечисляться нуждающимся для покупки отечественных продуктов питания.
По информации издания, в список нуждающихся лиц могут включить беременных и кормящих женщин, а также людей, которые являются постоянниками учреждений социальной сферы.
Вопрос о реализации подобных мер в правительстве пока не поднимался.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей.