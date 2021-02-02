В Минпромторге предлагают выдавать нуждающимся деньги на продукты

В Минпромторге предлагают выдавать нуждающимся деньги на продукты
Нуждающимся хотят помочь продовольствием. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Министерстве промышленности и торговли прозвучало предложении о продовольственной поддержке россиянам, которые входят в категорию наиболее нуждающихся.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ, доклад с соответствующим предложением подготовил зампред ведомства Виктор Евтухов. Документ поступил на рассмотрение в кабмин в декабре.

Разработанные меры подразумевают введение ежемесячных выплат, которые будут перечисляться нуждающимся для покупки отечественных продуктов питания.

По информации издания, в список нуждающихся лиц могут включить беременных и кормящих женщин, а также людей, которые являются постоянниками учреждений социальной сферы.

Вопрос о реализации подобных мер в правительстве пока не поднимался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей.

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