Российская мебель может серьезно навредить здоровью

Значительная часть (40%) спален, кухонь, прихожих и мягкой мебели производятся в России нелегально. Такая мебель обычно оказывается опасной для здоровья.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Ассоциацию мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), чаще всего черные мебельщики занимаются производством корпусной (спальни, кухни, прихожие) и мягкой мебели (диваны, кресла). На нелегальное производство в основном переходят из-за невыполнимых требований техрегламента по формальдегиду, высоких налогов и сложного бюрократического обеспечения производства. Да и сами покупатели на фоне кризиса стали смотреть в сторону дешевой продукции, у которой цены в среднем на 40% ниже легальной.

Обернуться негативными последствиями для здоровья может использование практически любых нелегальных предметов мебели. Для организма вредны формальдегид, а также средства, используемые для защиты мягкой мебели от влаги. Кроме того, некоторые мебельщики используют свинцовые краски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какая одежда повышает риск развития рака.