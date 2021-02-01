Стало известно, какая одежда повышает риск развития рака

Химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что в синтетической одежде есть много химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

Он отметил, что при изготовлении искусственной материи используется полиэстер, который представляет собой разновидность пластика. Как правило, для изготовления этой ткани добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами, сообщает «Пятый канал».

При этом нет точных доказательств, что ношение синтетической одежды точно провоцирует рак.

Онколог посоветовал избегать длительного ношения синтетической одежды и отказаться от постельного белья из ненатуральных материалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей России чаще всего диагностируют два вида рака. У мужчин – заболевание трахеи и бронхов, а у женщин, – молочной железы. Специалист перечислил все виды рака, которые распространены у мужского и женского населения России. Оказалось, что чаще всего смертельная болезнь связана с бронхами и молочной железой.