Стали известны самые частые виды рака у мужчин и женщин

У жителей России чаще всего диагностируют два вида рака. У мужчин – заболевание трахеи и бронхов, а у женщин, – молочной железы. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист перечислил все виды рака, которые распространены у мужского и женского населения России. Оказалось, что чаще всего смертельная болезнь связана с бронхами и молочной железой.

Кроме этого, у мужчин распространен рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Что касается женщин, то у них выявляют часто рак тела матки.

Также Андрей Каприн напомнил, что легче всего лечить рак, когда врачи его находят на ранней стадии. Появляется больше шансов пациенту перенести болезнь.

По словам эксперта, риск рака повышается вместе с возрастом. Например, риск заболевания увеличивается после 65 лет на 7-10% каждое пятилетие.

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