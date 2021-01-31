Диетолог Дюваль рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Кофе придает бодрость на короткий промежуток времени, однако затем наблюдается упадок энергии. Фото: Pixabay

Кофе придает бодрость на короткий промежуток времени, однако затем наблюдается упадок энергии. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что «излюбленные» блюда россиян на завтрак — бутерброды, кофе, продукты, содержащие сахар, — противопоказано есть с утра.

По словам эксперта, завтрак должен быть наполнен витаминами и микроэлементами, чтобы обеспечить хорошее самочувствие в течение дня. К примеру, хлеб из белой муки и колбасные изделия, наполненный сахаром, дрожжами, консервантами и красителями совершенно не подходят для завтрака, поскольку организм весь день будет переваривать тяжелую пищу и заниматься выведением вредных веществ.

Не менее опасным продуктом для употребления в утреннее время оказался кофе. Как рассказала Дюваль, эта привычка приводит к проломам с давлением, усталости и апатии. Кроме того, кофе подавляет чувство голода, из-за чего к вечеру оно лишь усиливается.

Лучше всего есть на завтрак омлет, вареные яйца, салат с кальмарами или куриной грудкой, рассказала диетолог в эфире «Радио 1». Хлеб, если нет возможности исключить его из меню, должен быть цельнозерновым.

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