Диетолог Дюваль рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Диетолог Дюваль рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак
Кофе придает бодрость на короткий промежуток времени, однако затем наблюдается упадок энергии. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что «излюбленные» блюда россиян на завтрак — бутерброды, кофе, продукты, содержащие сахар, — противопоказано есть с утра.

По словам эксперта, завтрак должен быть наполнен витаминами и микроэлементами, чтобы обеспечить хорошее самочувствие в течение дня. К примеру, хлеб из белой муки и колбасные изделия, наполненный сахаром, дрожжами, консервантами и красителями совершенно не подходят для завтрака, поскольку организм весь день будет переваривать тяжелую пищу и заниматься выведением вредных веществ.

Не менее опасным продуктом для употребления в утреннее время оказался кофе. Как рассказала Дюваль, эта привычка приводит к проломам с давлением, усталости и апатии. Кроме того, кофе подавляет чувство голода, из-за чего к вечеру оно лишь усиливается.

Лучше всего есть на завтрак омлет, вареные яйца, салат с кальмарами или куриной грудкой, рассказала диетолог в эфире «Радио 1». Хлеб, если нет возможности исключить его из меню, должен быть цельнозерновым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья.

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