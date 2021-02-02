В Ленобласти полиция, приехав на бытовой конфликт экс-супругов, изъяла пистолет, похищенный 11 лет после нападения на ЧОПовца

В Ленобласти полиция, приехав на бытовой конфликт экс-супругов, изъяла пистолет, похищенный 11 лет после нападения на ЧОПовца
Является ли задержанный владельцем оружия, неизвестно. Фото: pixabay

В понедельник, 1 февраля, правоохранители прибыли по вызову в село Рождествено Гатчинского района Ленобласти. Женщина пожаловалась, что бывший супруг угрожает ей оружием.

По словам 35-летней заявительницы, между ней и её 47-летним бывшим мужем возник конфликт. Мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения и внезапно достал предмет, похожий на оружие, которым стал угрожать экс-супруге. Прибывшие на место вызова стражи правопорядка задержали дебошира и изъяли у него опасный предмет.

Оказалось, что это действительно оружие, более того, оно все еще пригодно для стрельбы. Согласно документам, с 2009 года этот пистолет находится в федеральным розыске по делу о разбойном нападении на сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина доставлен в отдел полиции. В его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганство, и вместе с тем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают злоумышленников, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте.

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