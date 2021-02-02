Продажа госимущества пополнила бюджет Петербурга на 6,2 млрд рублей

По итогам продажи недвижимости, не включенной в программу приватизации, ведомство заработало почти 2,4 млрд рублей. Фото: pixabay

По итогам продажи недвижимости, не включенной в программу приватизации, ведомство заработало почти 2,4 млрд рублей. Фото: pixabay

По итогам прошлого года в бюджет Петербурга поступило свыше 6 миллиардов рублей от приватизации городского имущества. Город выполнил план по этим доходам на 122,3%.

Как сообщили в Смольном, комитет имущественных отношений получил порядка 290 млн рублей от продажи акций и недвижимости, которые были включены в программу приватизации госимущества на 2020 год. В частности, с молотка ушли три нежилых здания на Петроградской стороне и в Приморском районе, а также пакеты акций в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

По итогам продажи недвижимости, не включенной в программу приватизации, ведомство заработало почти 2,4 млрд рублей — на открытых торгах реализовали 454 объекта. Еше 2,6 млрд рублей поступили в бюджет от приватизации почти сотни городских нежилых помещений, которые приобрели малый и средний бизнес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Особой экономической зоне Петербурга появится инновационный центр за 1 млрд рублей.