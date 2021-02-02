В Особой экономической зоне Петербурга появится инновационный центр за 1 млрд рублей

Госстройнадзор Северной столицы 27 января одобрил проект инновационного центра, которой в ближайшее время начнут возводить на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны Санкт-Петербурга (ОЭЗ).

Площадь будущего центра превысит 18 тысяч квадратных метров, из них 12 тысяч «квадратов» займет производство, а 6 тысяч — офисы. Согласно документации, центр будет отдельным трехэтажным зданием, разделенным на два блока: административно-бытовой и производственный.

Постройку полностью обеспечат транспортной и инженерной инфраструктурой. В проект вложат, по предварительным расчетам, примерно 1 млрд рублей, а завершить строительство планируется за 1,5 года. Возведение данного центра станет новым этапом развития ОЭЗ Санкт-Петербурга, считает генеральный директор организации Тамара Рондалева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзор признал незаконным снос исторической бани на Гаванской улице.