Культурные объекты Ленобласти сдадут в аренду инвесторам за рубль

Культурные объекты Ленобласти сдадут в аренду инвесторам за рубль
По словам чиновника, семи лет хватит на проведение всех ремонтно-реставрационных работ на объекте. Фото: pixabay

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому инвесторы смогут за один рубль получить в аренду культурные объекты.

Глава областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой заявил, что этот документ распространяется только на те объекты, которые находятся в собственности Ленобласти.

Для получения объекта в аренду за рубль, должны быть соблюдены несколько условий — это неудовлетворительное состояние объекта и срок аренды здания от 15 лет и больше. Кроме того, инвестор возьмет на себя обязательство отреставрировать памятник в течение семи лет.

По словам чиновника, семи лет хватит на проведение всех ремонтно-реставрационных работ на объекте, включая разработку проектно-сметной документации и проведение всех экспертиз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений.

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