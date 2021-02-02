В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомой

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела женщины 1961 г.р. с явными признаками насильственной смерти в Приозерске. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По подозрению задержан 59-летний мужчина. Как полагает следствие, подозреваемый, находясь в доме в п. Сосново Приозерского района Ленинградской области, во время внезапно возникшей ссоры, в ходе распития спиртных напитков нанес несколько колото-резанных ранений потерпевшей, от которых она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 27 января, суд Санкт-Петербурга приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Севастополя Дениса Сульдина, который убил свою соседку-гида в Петербурге и уехал в Москву на её автомобиле. Мужчину обвиняли в убийстве, разбое и краже.