Число нарушений ПДД на улицах Петербурга в январе снизилось на 60

Число нарушений ПДД на улицах Петербурга в январе снизилось на 60
ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В январе 2021 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Северной столицы, зафиксировали более 180 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщили в Смольном. Чаще всех на нарушении ПДД попадались любители скоростной езды. Второе по популярности нарушение ПДП это проезд на запрещающий сигнал светофора. На третьем месте — нарушения требований остановки/стоянки.

В январе прошлого года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на 60% больше нарушений, чем в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп нарушения пдд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сайты с ядами и веществами могут заблокировать по предложению депутатов ...
В районе выезда на КАД в Мурино изменили схему движения
Сурки из Ленинградского зоопарка не проснулись в День сурка
Число нарушений ПДД на улицах Петербурга в январе снизилось на 60
В Петербурге ожидается сильное похолодание во второй половине недели
В центре Петербурга снова много полиции, ограждения и пробки: что происходит?
«Ленавтодор» изменил схему выезда на КАД в западном Мурино
На место ДТП с маршруткой на Ветеранов приехала скорая