Число нарушений ПДД на улицах Петербурга в январе снизилось на 60

В январе 2021 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Северной столицы, зафиксировали более 180 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщили в Смольном. Чаще всех на нарушении ПДД попадались любители скоростной езды. Второе по популярности нарушение ПДП это проезд на запрещающий сигнал светофора. На третьем месте — нарушения требований остановки/стоянки.

В январе прошлого года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на 60% больше нарушений, чем в 2021 году.

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