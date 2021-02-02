Прокурор запросил Навальному 3,5 года реального срока в колонии общего режима

Прокурор поддержал ходатайство ФСИН и требует отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима за нарушение условий условного осуждения. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Прокурор назвала ситуацию с возможной заменой Навальному условного срока на реальный стандартной: в 2020 году так было с более чем 11 тысячью россиян.

Напомним, во вторник, 2 февраля, суд по представлению ФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания политику на реальное в связи с многократными нарушениями Навальным испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что порядка двух десятков сотрудников посольств иностранных государств прибыли в Московский городской суд, где проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного наказания на реальное.