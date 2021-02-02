Латвия примет все матчи ЧМ по хоккею-2021

Латвия примет все матчи ЧМ по хоккею-2021
ЧМ по хоккею-2021 пройдёт с 21 мая по 6 июня. Фото: Pixabay

Латвия примет все матчи Чемпионата Мира по хоккею. Об этом стало известно во вторник, 2 февраля.

Обо всем сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что игры пройдут в «Олимпийском спортивном центре» и многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Арена Рига». Напомним, изначально чемпионат мира должны были принимать Рига и Минск, однако из Белоруссии турнир отозвали.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 — это 84-й по счету чемпионат мира по хоккею, который проведут с 21 мая по 6 июня. ЧМ по хоккею-2021 пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чемпионат мира по хоккею могут провести в России в 2024 году. Дреггер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Отказаться от проведения соревнования организаторы были вынуждены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Латвия примет все матчи ЧМ по хоккею-2021
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