Латвия примет все матчи ЧМ по хоккею-2021

Латвия примет все матчи Чемпионата Мира по хоккею. Об этом стало известно во вторник, 2 февраля.

Обо всем сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что игры пройдут в «Олимпийском спортивном центре» и многофункциональном спортивно-концертном комплексе «Арена Рига». Напомним, изначально чемпионат мира должны были принимать Рига и Минск, однако из Белоруссии турнир отозвали.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 — это 84-й по счету чемпионат мира по хоккею, который проведут с 21 мая по 6 июня. ЧМ по хоккею-2021 пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чемпионат мира по хоккею могут провести в России в 2024 году. Дреггер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Отказаться от проведения соревнования организаторы были вынуждены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.