Среди участников незаконных акций будут искать уклонистов от армии

Следователи проведут проверки в отношении задержанных на незаконных митингах участников, уклонявшихся от службы в армии. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В ходе оперативного совещания, которое состоялось 2 февраля, Бастрыкину доложили результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями на несанкционированных митингах, которые прошли в городах РФ 23 и 31 января.

Как сообщила пресс-служба ведомства, председатель СК также поручил проанализировать причины, толкнувшие молодых людей к совершению противоправных действий.

Напомним, 23 и 31 января в городах России прошла серия протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Незаконные митинги обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями жителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали более 60 человек за участие в несанкционированном митинге.