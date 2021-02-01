В Петербурге арестовали более 60 человек за участие в несанкционированном митинге

118 горожан должны будут выплатить штрафы.

Санкт-Петербургские суды сегодня, 1 февраля, рассмотрели часть дел об административных нарушениях. Свое наказание узнали участники несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся 31 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что суды арестовали более 60 человек, а 118 граждан должны будут выплатить штраф. Некоторые дела остаются не рассмотренными, малая часть материалов была возвращена.

Напоминаем, что в Петербурге задержали сотни человек за выход на незаконную акцию. Граждане пытались отстоять свободу арестованного политика, который находится сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали участника протеста, который вынудил полицейского достать табельное оружие.