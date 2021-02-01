В Петербурге задержали участника протеста, который вынудил полицейского достать табельное оружие

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу напоминает об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегает о недопустимости участия в несанкционированных митингах. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу напоминает об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегает о недопустимости участия в несанкционированных митингах. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В понедельник, 1 февраля, в Северной столице задержали 32-летнего уроженца Архангельска, которого подозревают в применении насилия в отношения представителя власти.

Согласно материалам уголовного дела, 31 января на Сенной площади, во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, подозреваемый, сговорившись с неизвестными лицами, напал на полицейских, обеспечивающих правопорядок во время проведения незаконного мероприятия.

На данный момент расследование не завершено, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают соучастников задержанного для привлечения их к уголовной ответственности. Сам подозреваемый признал вину и раскаивается в содеянном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поместили под стражу подозреваемого в убийстве девушки в Мурино.