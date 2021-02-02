На незаконной акции протеста в Петербурге заметили Славу КПСС

На незаконной акции протеста в Петербурге заметили Славу КПСС
Слава КПСС вышел на незаконную акцию. Фото: скриншот Instagram

На незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге заметили рэп-исполнителя Славу КПСС.

Об этом стало известно в ночь на среду, 3 февраля. Артиста заметили на Невском проспекте в районе станции метро «Площадь Восстания».

Напомним, протестное мероприятие вызвано новостью о приговоре российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Его условный срок по делу «Ив Роше» заменили реальным: теперь блогеру придется отсидеть в колонии общего режима 2,8 лет. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом. Причиной для ареста стало его уклонение от отбывания наказания по делу «Ив Роше». Во ФСИН посчитали, что Навальный нарушил испытательный срок как условно осужденный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на несогласованной акции протеста в Петербурге, которая проходила 31 января, задержали рэпера Оксимирона (Мирона Фёдорова). По его словам, он приходил поддержать политических заключенных в день своего рождения.

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