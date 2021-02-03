В среду Пулково работает без отмен и задержек

В среду Пулково работает без отмен и задержек
Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня в небо над петербургским аэропортом Пулково поднимутся все запланированные рейсы. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержанных или отмененных рейсах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 января в аэропорту Северной столицы были задержаны два рейса. Причины задержек не уточнялись.

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