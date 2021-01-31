В Пулково задержали два рейса

В Пулково задержали два рейса
Задержаны две рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали два рейса.

Два самолета улетели позже в воскресенье, 31 января. Так, вылет одного из них отложили на два с половиной часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

С опозданием оторвется от земли самолет авиакомпании «Ямал» в Салехард. Он улетит в 15:00. Также с задержкой отправится самолет авиакомпании «Аэрофлот» . Он улетит не в 12:30, а в 13:00. По каким причинам задерживаются рейсы не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прошлой ночью задержали вылет самолета из Северной столицы в Пермь. Лайнер авиакомпании «Победа» покинул петербургский аэропорт в 2:35 минут.

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