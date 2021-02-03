У россиян вырос интерес к аренде студий почти на 50% за время пандемии

Россияне стали чаще интересоваться небольшими и компактными квартирами. Аренда квартир имеет высокий спрос во время пандемии коронавируса.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду квартир в России по итогам 2020 года вырос на 16%. Такой интерес объясняется тем, что в стране дорожает покупка недвижимости.

Таким образом, число потенциальных арендаторов студий выросло за 2020 год на 44%, однокомнатных квартир – на 19%. Двухкомнатные варианты жители страны рассматривают реже, – спрос увеличился только на 9%.

Также интерес связан и с изменением цен в лучшую сторону. Аренда в Москве уменьшилась на 7%. Теперь средняя стоимость составляет 40 тыс. рублей в месяц. Что касается Петербурга, то аренда упала в цене на 4%. Средний вариант стоит 22 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге сдали уже 17 новых жилых домов в 2021 году.