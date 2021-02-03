Обстоятельства гибели двух мужчин в пожаре под Петербургом выяснят следователи

Сейчас следователи устанавливают все причины и условия пожара. Фото: СК РФ по Ленобласти

Сейчас следователи устанавливают все причины и условия пожара. Фото: СК РФ по Ленобласти

В Гатчинском районе следователи проводят доследственную проверку после пожара, при котором погибли два человека.

По информации регионального МЧС, пожар начался в 18 часов вечера 2 февраля в поселке Тайцы. На Садовой улице загорелся частный дом на площади 36 «квадратов». К борьбе с огнем привлекли восемь пожарных и две единицы техники.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Ленобласти, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания и очаг пожара.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи устанавливают все причины и условия произошедшего.

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