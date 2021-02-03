Возле Детскосельской скончалась женщина от столкновения с поездом

Возле Детскосельской скончалась женщина от столкновения с поездом
Проводится проверка после гибели женщины. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге случился неприятный инцидент. Женщина получила значительные травмы при столкновении с электропоездом и скончалась на месте. Специалисты проводят проверку.

Инцидент случился утром 3 февраля на ж/д станции Детскосельская. В транспортную полицию поступило сообщение о том, что травму получил человек на переходе платформы. Об этом передает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как удалось выяснить стражам порядка, женщина на вид 55-65 лет переходила железнодорожное полотно на красный сигнал светофора, когда приближался электропоезд. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение. Однако столкновения не удалось избежать. В итоге, от полученных травм женщина скончалась на месте.

На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд.

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