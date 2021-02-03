В Ленобласти охотники за неделю подстрелили 17 волков

В Ленобласти охотники за неделю подстрелили 17 волков
В Ленобласти за неделю убили 17 волков. Фото: Pixabay

В лесах Ленинградской области за последнюю неделю января подстрелили 17 волков, сообщает пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использованию объектов животного мира 47 региона.

По данным Охотнадзора, за неделю с 25 по 31 января областных охотники добыли 17 волков. Больше всего хищников убили в Тихвинском районе — пять особей. Четырех волков подстрелили во Всеволожском районе, по два — в Сланцевском и Тосненском районах, по одному — в Бокситогорском, Кингисеппском, Кировском и Лужском районах.

«Волк всегда — зло и бич охотничьего хозяйства. Меньше волков — больше ценных для охотника зверей: лосей, зайцев и другой живности», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что в зимний сезон хищники часто нападают на домашних собак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей поселка Васильево напугали гуляющие волки, которые «могут скушать».

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В Ленобласти охотники за неделю подстрелили 17 волков
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