Дрозденко извинился за доклад ученого, отрицающего Холокост

Губернатор Ленобласти обратился к еврейской общине после скандального высказывания ученого.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес извинения еврейской общине в связи со скандальным высказыванием ученого Владимира Матвеева на тему Холокоста. Эксперт во время выступления на вебинаре для педагогов усомнился в факте Холокоста. Мнение признали частным и не отражающим позицию властей. Об этом сообщили в Telegram-канале Ленинградской области.

Дрозденко добавил, что в отношении лиц, которые допустили выступление Матвеева, будут применено административное взыскание. Известно, что после инцидента генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов согласилась провести урок о Холокосте в одной из региональных школ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский профессор, отрицавший Холокост, доставлен в больницу с приступом. Он заявлял, что нет никаких архивных данных об убийстве 6 млн человек в концлагерях.