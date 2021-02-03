В Петербурге задержали депутата ЗакСа Ленобласти во время получения 3 млн рублей взятки

В Петербурге задержали депутата ЗакСа Ленобласти во время получения 3 млн рублей взятки
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay

В Северной столице задержали 53-летнего депутата Законодательного собрания Ленинградской области, которые подозревается в покушении на мошенничество.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый, с ноября 2020-го по февраль 2021 года неоднократно встречался с несколькими представителями фирмы, чью деятельность на территории Ленобласти проверяли сотрудники регионального управления МВД России.

Депутат заявил, что полицейские хотят привлечь предпринимателей к уголовной ответственности, и предложил дать ему 3 млн рублей, которые он впоследствии якобы передаст в качестве взятки должностным лицам. Те, в свою очередь, позаботятся о прекращении проверки и невозбуждении уголовного дела.

Бизнесмены, однако, решили сотрудничать со следствием, и 2 февраля в офисе на Большой Разночинной улице в ходе передачи денежных средств (155 тысяч рублей и 2 млн 845 тысяч фальшивых рублей) парламентарий был задержан. Решается вопрос о избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к трем годам условно приговорили экс-инспектора ДПС за взятку от пьяного водителя.

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