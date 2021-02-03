Бывший инспектор ДПС в Петербурге получил условный срок за взятку от пьяного водителя

В Северной столицы суд вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД, который обещал нетрезвому водителю отпустить его за 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел на 5-м Предпортовом проезде в Московском районе Санкт-Петребурга. Инспектор Евгений Крайнов остановил «Ладу», за рулем которой оказался пьяный мужчина. Решив подзаработать, на незадачливом нарушителе, страж правопорядка пообещал проигнорировать вождение в нетрезвом виде за 30 тысяч рублей.

Полученные деньги, как рассказали в объединённой пресс-службе городских судов, инспектор получил и потратил. Его приговорили к 3 годам условного срока с испытательным сроком также в 3 года. Сам злоумышленник признал вину в полном объеме и раскаялся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отправятся под суд экс-замглавы администрации Всеволожского района и директор предпрятия «Ритуальные услуги», которые получили взяток, в общей сложности, на 6 млн рублей.