В Ленобласти будут судить за взятки экс-замглавы администрации Всеволожского района

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти завершил расследование в отношении бывшего замглавы администрации по безопасности Всеволожского муниципального района и экс-директора предприятия «Ритуальные услуги».

Экс-чиновник и предприниматель обвиняются двух эпизода сговора ради получении особо крупной взятки через вымогательство. По данным правоохранительных органов, с июля 2017 года бывший замглавы районной администрации предложил преступное сотрудничество директору МП «Ритуальные услуги».

Вместе они вынудили бизнес-партнеров «Ритуальных услуг» платить взятки за общее покровительство и нечинение препятствий в работе. Преступники успели получить около 6 миллионов рублей. Причастность к взяточничеству и вымогательству доказана. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутата Госдумы будут судить за крупнейшую в России взятку.