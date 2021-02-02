Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую в России взятку

Мосгордсуд приступил к рассмотрению дела депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении рекордной взятки больше чем в 3 млрд рублей.

По данным правоохранителей, депутат получил взятку через супругу и тещу. Жена каждый месяц забирала по 10 млн рублей из банковской ячейки, которую регулярно пополняли дарители. А его теща получала деньги лично в Челябинске, сообщает «Коммерсантъ». Обвинение заявляет, что таким образом Белоусов получил взяток на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

При этом защита депутата настаивает, что обвинение ложно, аргументируя это тем, что супруга Белоусова физически не смогла бы вынести из банка такую сумму. Сам Белоусов также отказался признавать вину. Защитники отмечали, что большинство обвинений касается «третьих лиц».

По данным СК, в 2010-2014 годах Белоусов и его теща Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили крупную взятку от дорожно-строительного холдинга. В обмен на деньги они обеспечили покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврача поликлиники МВД в Петербурге арестовали за взятки.