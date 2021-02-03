Обвиняемому в убийстве двух мужчин в Полежаевском парке дали 14 лет колонии

В Петербурге суд признал виновным Владимира Барташова, который убил двух человек в Полежаевском парке. Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили в городском управлении СК России, 58-летнего мужчину осудили по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве двух человек.

Все произошло в сентябре 2019 года на пустыре в Полежаевском парке на проспекте Маршала Жукова. Подвыпивший обвиняемый избил знакомого палкой и зарезал ножом. Чтобы скрыть преступление, он отнес тело к самодельной лежанке и положил убитого в позу спящего человека.

Спустя некоторое время на место преступления пришел другой знакомый Барташова и заметил тело убитого. Понимая, что его могут сдать полиции, преступник убил его тем же способом — палкой и ножом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обстоятельства гибели двух мужчин в пожаре под Петербургом выяснят следователи.