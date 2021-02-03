На Маршала Жукова не будет платной парковки

Местные жители смогут бесплатно парковать свои автомобили.

Депутат Денис Четырбок рассказал, что бесплатную парковку в Кировском районе удалось отстоять. Об этом говорится сегодня, 3 февраля, в Telegram-канале политического деятеля.

Речь идет о парковке гаражного кооператива на проспекте Маршала Жукова. Власти прислушались к жалобам местных жителей и решили отказать гаражно-стояночному кооперативу «АвтоДом» в согласовании проекта. Комитет имущественных отношений раздумывает о том, как расторгнуть договор с компанией.

Напоминаем, что местные жители переживали, что им будет негде оставлять автомобили. Платить за стоянку у собственного дома никто не хотел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе открылась уже третья перехватывающая парковка. Отмечается, что данная стоянка позволит снизить трафик внутри квартала, так как водители больше не будут парковаться во дворах.