В Кировском районе открылась уже третья перехватывающая парковка

В Кировском районе открылась уже третья перехватывающая парковка
Парковку открыли 28 января. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Петербурге возле станции метро «Проспект Ветеранов» открыли перехватывающую стоянку для автомобилей. Она рассчитана на 55 мест.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, на парковке предусмотрены места для машин людей с ограниченными возможностями. Всего таких 6 автомест.

«Сегодня мы открыли перехватывающую автостоянку площадью 1700 кв. м, на которой можно бесплатно оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте или припарковаться на ночь. Автостоянка работает в автоматизированном режиме круглосуточно», – заявил на открытии и. о. директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Дмитрий Ваньчков.

Отмечается, что данная стоянка позволит снизить трафик внутри квартала, так как водители больше не будут парковаться во дворах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга запретили неэкологичным грузовикам въезд в город.

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