Власти Петербурга запретили неэкологичным грузовикам въезд в город

В Северной столице вступило в силу изменение для грузового транспорта. Теперь в город не смогут въезжать фуры весом более 8 тонн и экологическим классом ниже «Евро-3».

Как сообщают в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, постановление вступило в силу 28 января. Главная его задача – это упорядочивание движения грузового транспорта в городе.

«Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух. Регулировать движение грузового транспорта по дорогам города можно за счет ограничения проезда таких машин в жилых районах», – говорится в сообщении комитета.

Отметим, что Петербург стал первым регионом, где введены такие требования для транспорта. Изменения приняты в рамках национального проекта «Экология».

Пропуска, ранее полученные грузоперевозчиками для проезда в административных границах Петербурга, будут действовать до конца срока, несмотря на новый закон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, когда в Петербурге может появиться беспилотный транспорт.