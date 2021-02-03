«Учителя года» Ростова уволили после похода не незаконные митинги

&#171;Учителя года&#187; Ростова уволили после похода не незаконные митинги
Учитель уверяет, что его уволили из-за участия в митингах. Фото: Pixabay

Педагог уверяет, что остался сразу без двух работ из-за своей политической позиции.

«Учитель года – 2020» города Ростов-на-Дону Александр Рябчук заявил, что был уволен из двух образовательных учреждений после участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Новостью мужчина поделился в Instagram-аккаунте.

Педагог рассказал, что ходил на митинг 23 января и активно освещал происходящее. Он уверяет, что просил детей не ходить на незаконные акции. Рябчук подчеркивает, что не совершал никаких противозаконных действий.

После этого учителю позвонил сразу с двух работ и заявили, что либо он уходит, либо перестает публично высказывать свою точку зрения.

«У меня были хорошие перспективы роста в педагогике: после победы в городском конкурсе впереди ждал областной этап. Лицей меня не хотел отпускать»,

— поделился педагог.

Официальной версии от местного Министерства образования пока не прозвучало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков не знает реакцию Путина на решение суда о реальном сроке для Навального.

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