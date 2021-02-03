Продажи вакцины в 2021 году могут принести Pfizer до 15 млрд долларов

Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой фирмой BioNTech первую разрешенную в Штатах и Евросоюзе вакцину от коронавируса, спрогнозировала прибыль от продажи препарата в 2021 году.

В общей сложности, по итогам текущего года Pfizer заработает от 59,4 до 61,4 миллиардов долларов, из которых 15 млрд долларов составит прибыль от продаж противокоронавирусной вакцины. Двухфазный препарат Pfizer — самый дорогой из представленных на рынке сегодня, 19,5 долларов стоит каждый укол. К примеру, вакцина AstraZeneca обойдется меньше 4 долларов за инъекцию, а укол Johnson & Johnson будет стоит около 10 долларов.

Изначально планировалось выпустить 1,3 млрд доз, но теперь объемы производства увеличили до 2 млрд. На данный момент Pfizer и BioNTech договорились о поставках 836 млн доз препарата, из которых 300 млн направят в страны Евросоюза и еще 200 млн — в США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличат масштабы вакцинации населения от COVID-19 до 200 человек в день.