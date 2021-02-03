В Петербурге отправили под стражу участника протестной акции, толкнувшего полицейского

Суд Санкт-Петербурга до 31 марта отправил в СИЗО участника несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, прошедшего 31 января. Мужчина толкнул полицейского на Сенной площади.

Обвиняемый напал на сотрудника правоохранительных органов и в ходе стычка, поскольку полицейский опасался за свою жизнь, ему пришлось достать табельное оружие, чтобы защитить себя. Подсудимый в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам уголовного дела, петербуржец двумя руками толкнул стража правопорядка в область спины, «чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред». Теперь фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приговорили к штрафам нескольких участников стихийной протестной акции на Невском проспекте 2 февраля, образовавшейся после вынесения приговора Алексею Навальному.