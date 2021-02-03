В Петербурге свободны 41% коек больных коронавирусом

В Петербурге свободны 5 146 коек для больных коронавирусом – это 41% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего для больных с новой коронавирусной инфекцией развернуто 12538 коек. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За весь период в Петербурге вакцинировано 78 954 человека. Из них 16 845 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 620 человек, вторично – 1 818 Если судить по показателям ежесуточной госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями, то в августе 2020 года ежедневно фиксировалось в три раза меньше госпитализаций, чем сейчас.

«С другой стороны, в декабре 2020 года – в период прохождения пика второй волны — ежедневная госпитализация была почти в два раза выше, чем наблюдается теперь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивность распространения инфекции падает, эпидемия по многим признакам находится на нисходящей части второй волны.

С начала пандемии в городе зафиксировано 339358 случаев заражения коронавирусом. Скончались 9906 человек. Выздоровело 237310 человек.За последние сутки в Секверной столице обследовали на коронавирус 21275 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти. Об этом политик уже договорился в Министерством здравоохранения, сообщили в пресс-службе Смольного.