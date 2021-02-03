Названы дата и время первого официального матча «Зенита» 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) назвал дату и время проведения матчей 1/8 финала Кубка России.

«Зенит» сыграет против тульского «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России.

Матч состоится 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет на «Газпром Арене».

Мачт с тульским «Арсеналом» станет первой официальной для сине-бело-голубых в 2021 году. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский футбольный «Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона. Команда опубликовала список соперников, с которыми сыграет в рамках вторых тренировочных сборов.